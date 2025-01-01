Richterin Barbara Salesch
Folge 1928: Finjas zwei Wochen
44 Min.Ab 12
Niemand weiß, was die 17-jährige Finja erlebt hat, als sie zwei Wochen lang verschwunden war - sie schweigt, seitdem ihre Mutter sie völlig verwahrlost auf der Straße aufgegriffen hat. Bei einem Gespräch darüber soll Finja plötzlich so ausgerastet sein, dass sie ihrer Mutter einen vollen Messerblock an den Kopf geworfen hat ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1