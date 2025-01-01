Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 1930
44 Min.Ab 12

Nichtsahnend fährt die 38-jährige Melanie über eine Landstraße, als von einer Brücke ein Pflasterstein durch die Windschutzscheibe ihres Wagens fliegt - sie prallt gegen einen Brückenpfeiler und ist sofort tot. Hat tatsächlich ihre Stieftochter Verena den Stein auf die Landstraße geschleudert? Wollte sie die verhasste Stiefmutter sogar gezielt töten?

SAT.1
