Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 11Folge 1931
Folge 1931: Tulpen aus Istanbul

44 Min.Ab 12

Der Hausmeister eines Gymnasiums soll die 17-jährige Marie erwürgt und im Schulgarten vergraben haben - seine Beweggründe und die Umstände der Tat sind bis heute unklar. Besonders rätselhaft ist ein Foto, das man in der Speiseröhre der Toten gefunden hat: Darauf ist sie beim Sex mit einem Unbekannten unter der Schuldusche zu sehen ...

SAT.1
