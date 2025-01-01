Richterin Barbara Salesch
Folge 1931: Tulpen aus Istanbul
44 Min.Ab 12
Der Hausmeister eines Gymnasiums soll die 17-jährige Marie erwürgt und im Schulgarten vergraben haben - seine Beweggründe und die Umstände der Tat sind bis heute unklar. Besonders rätselhaft ist ein Foto, das man in der Speiseröhre der Toten gefunden hat: Darauf ist sie beim Sex mit einem Unbekannten unter der Schuldusche zu sehen ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1