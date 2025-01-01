Richterin Barbara Salesch
Folge 1939: Dick und Dünn
44 Min.Ab 12
Die pummelige Cordula hat den Magerwahn noch nie verstanden. Sie selbst schwebt mit dem attraktiven Tristan im siebten Himmel und nimmt während der zweijährigen Beziehung sogar noch 40 Kilo zu. Doch seitdem sie von seiner Affäre mit der dünnen Masseurin Phailin weiß, beschuldigt sie ihn, sie fettgezüchtet zu haben. Wenig später wird Tristan mit einem eingeschalteten Elektroheizofen in seiner Badewanne gefunden ...
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Copyrights:© SAT.1