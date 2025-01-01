Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Dick und Dünn

SAT.1Staffel 11Folge 1939
Dick und Dünn

Dick und DünnJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1939: Dick und Dünn

44 Min.Ab 12

Die pummelige Cordula hat den Magerwahn noch nie verstanden. Sie selbst schwebt mit dem attraktiven Tristan im siebten Himmel und nimmt während der zweijährigen Beziehung sogar noch 40 Kilo zu. Doch seitdem sie von seiner Affäre mit der dünnen Masseurin Phailin weiß, beschuldigt sie ihn, sie fettgezüchtet zu haben. Wenig später wird Tristan mit einem eingeschalteten Elektroheizofen in seiner Badewanne gefunden ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen