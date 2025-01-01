Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Ehrenworte binden nicht!

SAT.1Staffel 11Folge 2006
Folge 2006: Ehrenworte binden nicht!

43 Min.Ab 12

Ninas Ehemann sitzt im Gefängnis. Sein bester Freund entpuppt sich als Frauenversteher. In ihrer Einsamkeit lässt sich Nina auf eine Affäre mit dem attraktiven Pierre ein. Wie es der Zufall will, wird ihr Geliebter genau an dem Tag auf offener Straße niedergeschossen, als sie die Scheidung einreicht und ihr Mann Dirk Ausgang hat. Hat sich der gehörnte Ehemann gerächt? Aber warum deckt ihn das Opfer?

