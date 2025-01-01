Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 2015
44 Min.Ab 12

Verhütung wider Willen! Für Melinda und Norbert wird ein Albtraum wahr: Nachdem ihre Tochter Lena bereits mit 16 Jahren ein Kind bekommen hat, legt es nun ihre 14-jährige Tochter Janine mit aller Macht darauf an, es ihrer Schwester gleichzutun. Ist Melinda daraufhin ausgerastet und hat ihrer Tochter kurzum die Drei-Monatsspritze verpasst? Oder hat John, Janines Freund, sich nicht anders zu helfen gewusst?

SAT.1
