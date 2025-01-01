Richterin Barbara Salesch
Folge 2015: Vollblutmutter
44 Min.Ab 12
Verhütung wider Willen! Für Melinda und Norbert wird ein Albtraum wahr: Nachdem ihre Tochter Lena bereits mit 16 Jahren ein Kind bekommen hat, legt es nun ihre 14-jährige Tochter Janine mit aller Macht darauf an, es ihrer Schwester gleichzutun. Ist Melinda daraufhin ausgerastet und hat ihrer Tochter kurzum die Drei-Monatsspritze verpasst? Oder hat John, Janines Freund, sich nicht anders zu helfen gewusst?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1