Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Isoliert

SAT.1Staffel 11Folge 2022
Isoliert

IsoliertJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2022: Isoliert

44 Min.Ab 12

Astrid hat ihre Wohnung seit drei Jahren nicht verlassen. Sollte nun ein Molotowcocktail Abhilfe schaffen und sie ausräuchern? Oder handelt es sich bei dem Ganzen um eine gewagte Mutprobe der 16-jährigen Jana, die so versuchen wollte, Mitglied einer rechtsextremen Gruppe zu werden?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen