Richterin Barbara Salesch
Folge 2023: Brand im Kinderland
44 Min.Ab 12
Als das Kinderheim von Niederbühl in Flammen aufgeht, gibt es zwei Verdächtige: Den abgehalfterten Reporter Conny, der erneut als erster vor Ort war - die Vermutung liegt nahe, dass er für eine gute Story alles tun würde ... Oder steckt der genervte Nachbar Ricardo, der bis dahin stetig versucht hatte, das Kinderheim schließen zu lassen, hinter dem verheerenden Brand?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1