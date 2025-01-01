Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Brand im Kinderland

SAT.1Staffel 11Folge 2023
Brand im Kinderland

Brand im Kinderland Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2023: Brand im Kinderland

44 Min.Ab 12

Als das Kinderheim von Niederbühl in Flammen aufgeht, gibt es zwei Verdächtige: Den abgehalfterten Reporter Conny, der erneut als erster vor Ort war - die Vermutung liegt nahe, dass er für eine gute Story alles tun würde ... Oder steckt der genervte Nachbar Ricardo, der bis dahin stetig versucht hatte, das Kinderheim schließen zu lassen, hinter dem verheerenden Brand?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen