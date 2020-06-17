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Richterin Barbara Salesch

Stumme Schreie

SAT.1Staffel 11Folge 2035vom 17.06.2020
Stumme Schreie

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Richterin Barbara Salesch

Folge 2035: Stumme Schreie

44 Min.Folge vom 17.06.2020Ab 12

Der kantige Türsteher Michael hat sich seiner Arbeitskollegin anvertraut und ihr gestanden, dass seine Frau ihn regelmäßig verprügelt. Als Michael wenig später brutal zusammengeschlagen ins Krankenhaus eingeliefert wird, fällt der Verdacht auf seine Frau Rabea. Deren Vater ist das Ganze jedoch unerklärlich: Wie soll seine zierliche Tochter derartig Schaden an so einem kräftigen Mann anrichten können? Doch plötzlich leugnet Michael die Schläge. Was steckt hinter der Geschichte?

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