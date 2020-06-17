Richterin Barbara Salesch
Folge 2035: Stumme Schreie
44 Min.Folge vom 17.06.2020Ab 12
Der kantige Türsteher Michael hat sich seiner Arbeitskollegin anvertraut und ihr gestanden, dass seine Frau ihn regelmäßig verprügelt. Als Michael wenig später brutal zusammengeschlagen ins Krankenhaus eingeliefert wird, fällt der Verdacht auf seine Frau Rabea. Deren Vater ist das Ganze jedoch unerklärlich: Wie soll seine zierliche Tochter derartig Schaden an so einem kräftigen Mann anrichten können? Doch plötzlich leugnet Michael die Schläge. Was steckt hinter der Geschichte?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1