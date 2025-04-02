Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Tödliche Zukunft

SAT.1Staffel 3Folge 216
Tödliche Zukunft

Tödliche ZukunftJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 216: Tödliche Zukunft

43 Min.Ab 12

1. Fall: Nach einem Besuch bei Wahrsagerin Verena Hofer schneidet sich Johanna Preuss die Pulsadern auf und verblutet. Blind vor Wut schlägt ihr Freund Boris Hellmann die Hellseherin zusammen ... 2. Fall: Sebastian Thamm soll die Freundin seines eigenen Bruders brutal vergewaltigt haben. Ist er ein gewissenloser Täter oder das Opfer einer Intrige?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen