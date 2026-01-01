Richterin Barbara Salesch
Folge 226: Drei Söhne
43 Min.Ab 12
1. Fall: Robert Stemmler erschießt seinen Bruder im Vollrausch. War es ein Unfall oder versucht er schneller an sein Erbe zu kommen? 2. Fall: Brutales Sexualdelikt im Internat: Die junge Lehrerin Katharina wird vergewaltigt. Sie behauptet, ihr Kollege Bernd wollte sich an ihr rächen. Doch er streitet die Tat ab.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1