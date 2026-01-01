Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 226
Folge 226: Drei Söhne

43 Min.Ab 12

1. Fall: Robert Stemmler erschießt seinen Bruder im Vollrausch. War es ein Unfall oder versucht er schneller an sein Erbe zu kommen? 2. Fall: Brutales Sexualdelikt im Internat: Die junge Lehrerin Katharina wird vergewaltigt. Sie behauptet, ihr Kollege Bernd wollte sich an ihr rächen. Doch er streitet die Tat ab.

SAT.1
