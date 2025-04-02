Richterin Barbara Salesch
Folge 229: Adieu, Mutter
43 Min.Ab 12
1. Fall: Eine alte, verwirrte Frau wird in einer Pension von ihrer Familie zurückgelassen. Wollte die alte Dame allein Urlaub machen oder wurde sie von ihrem Sohn ausgesetzt? 2. Fall: Bei einem heftigen Vater-Tochter-Streit wird auch die unbeteiligte Freundin geschlagen. Was veranlasste den Vater, wild um sich zu prügeln?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1