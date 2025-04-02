Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Adieu, Mutter

SAT.1Staffel 3Folge 229
Folge 229: Adieu, Mutter

43 Min.Ab 12

1. Fall: Eine alte, verwirrte Frau wird in einer Pension von ihrer Familie zurückgelassen. Wollte die alte Dame allein Urlaub machen oder wurde sie von ihrem Sohn ausgesetzt? 2. Fall: Bei einem heftigen Vater-Tochter-Streit wird auch die unbeteiligte Freundin geschlagen. Was veranlasste den Vater, wild um sich zu prügeln?

