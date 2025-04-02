Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verhungert

SAT.1Staffel 3Folge 217
Folge 217: Verhungert

43 Min.Ab 12

1. Fall: Claudia ist verhungert. Konnte der magersüchtigen Frau keiner mehr helfen oder hat ihr Ehemann Lutz sie absichtlich sterben lassen? 2. Fall: Der schönste Tag im Leben von Ute Derich wurde zu einem Albtraum. In der Hochzeitsnacht soll Sven Eigler die Braut seines Freundes sexuell belästigt haben ...

SAT.1
