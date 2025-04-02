Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 223
Folge 223: Generationenkonflikt

43 Min.Ab 12

Wie ein Tier wird der 82-jährige Anton Meerhof in einen dunklen, feuchten Keller gesperrt. Halbtot wird er erst nach zehn Tagen von einer Nachbarin entdeckt. Der eigene Enkel soll der brutale Täter sein! Und: Ein Mann sieht rot. Bernd Dornfeld rastet in der U-Bahn aus und schlägt wie wild auf den arbeitslosen Ralf ein. Warum hat der rechtschaffene Bürger die Nerven verloren?

