Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Die heißen Nummernschilder

SAT.1Staffel 3Folge 225
Die heißen Nummernschilder

Die heißen NummernschilderJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 225: Die heißen Nummernschilder

42 Min.Ab 12

1. Fall: Eine Zeitungsannonce in einer Sexzeitschrift wird Sabrina zum Verhängnis. Sie wird an die Heizung gekettet und brutal vergewaltigt. Hätte sie die Annonce genauer lesen müssen? 2. Fall: Als Carola Tierne nach Hause kommt, torkelt der vierjährige Sohn Torben ihr mit einer Alkoholfahne entgegen. Wie konnte das geschehen, obwohl der Vater zu Hause war?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen