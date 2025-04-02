Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die geschlagene Domina

SAT.1Staffel 3Folge 214
Folge 214: Die geschlagene Domina

43 Min.Ab 12

1. Fall: Ein Termin bei Domina Sabrina war das Geburtstagsgeschenk für Bastian. Doch anstatt demütig seine Sitzung zu genießen, soll er ausgerastet sein und sie verprügelt haben ... 2. Fall: May hat seit ein paar Tagen eine neue Arbeitsstelle. Als ein Portmonee geklaut wird, gerät sie in Verdacht. Handelt es sich um eine Intrige?

