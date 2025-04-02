Richterin Barbara Salesch
Folge 214: Die geschlagene Domina
43 Min.Ab 12
1. Fall: Ein Termin bei Domina Sabrina war das Geburtstagsgeschenk für Bastian. Doch anstatt demütig seine Sitzung zu genießen, soll er ausgerastet sein und sie verprügelt haben ... 2. Fall: May hat seit ein paar Tagen eine neue Arbeitsstelle. Als ein Portmonee geklaut wird, gerät sie in Verdacht. Handelt es sich um eine Intrige?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
