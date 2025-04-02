Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 219
43 Min.Ab 12

1. Fall: Carolin ist außer sich vor Angst. Die vorbestrafte Ariane droht der jungen Mutter, ihr ein Kind wegzunehmen. Was will sie damit bezwecken? 2. Fall: Schwer verwundet wird Sabrina Heinrichs neben ihrem Rollstuhl gefunden. Wurde das behinderte Mädchen zum wiederholten Male von zwei stadtbekannten Schlägertypen überfallen?

SAT.1
