SAT.1Staffel 3Folge 230
43 Min.Ab 12

1. Fall: Frührentner Walter Husemann behauptet, dass der Nachbarssohn Sven ihn grundlos mit einem Baseball-Schläger angegriffen und dabei den Arm gebrochen hat ... 2. Fall: Karin Täubner entdeckt ihre 16-jährige Tochter auf dem Baby-Strich. Ist wirklich ihr Ex-Freund der Drahtzieher, der ihr Kind zum Sex mit fremden Männern zwingt?

SAT.1
