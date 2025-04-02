Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der Feuertanz

SAT.1Staffel 3Folge 222
Der Feuertanz

Der FeuertanzJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 222: Der Feuertanz

43 Min.Ab 12

1. Fall: Der Kinderschänder Felix Warenfuhrt stürzt die Treppe in der Polizeiwache herunter, als er gerade in seine Zelle gebracht wird. Ist er wirklich gestolpert oder hat ein Polizist nachgeholfen? 2. Fall: Carolin Bruckner glaubt sich bei den Jüngern der Sonnengöttin Mesa in sicheren Händen. Ein fataler Irrtum, denn sie wird Opfer einer brutalen Vergewaltigung!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen