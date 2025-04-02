Richterin Barbara Salesch
Folge 212: Der flambierte Mann
43 Min.Ab 12
1. Fall: Tina Wirtz spielt gern mit dem Feuer. Beim hemmungslosen Sex mit ihrem Freund fügt sie ihm Verbrennungen zweiten Grades zu. War es besonders heiße Lust oder die Tat einer Wahnsinnigen? 2. Fall: Ein Autounfall zerstört Anettes Leben - ihr Unterschenkel musste amputiert werden. Doch der Fahrer, Markus Schuster, kann sich an nichts erinnern ...
