Richterin Barbara Salesch
Folge 234: Die Bügelhilfe
43 Min.Ab 12
1. Fall: Mit einem Bügeleisen wurde Roland Köppkes schwer verbrannt. Warum rastete der Nachbar aus, obwohl Roland nur ein Abflussrohr reparieren wollte? 2. Fall: Markus wird gegen seinen Willen von seinem Vater in ein Erziehungscamp geschickt. Erlebt er dort die Hölle oder denkt er sich Lügen aus, um sich an dem Erzieher Heiner zu rächen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
