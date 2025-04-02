Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Die Bügelhilfe

SAT.1Staffel 3Folge 234
Die Bügelhilfe

Richterin Barbara Salesch

Folge 234: Die Bügelhilfe

43 Min.Ab 12

1. Fall: Mit einem Bügeleisen wurde Roland Köppkes schwer verbrannt. Warum rastete der Nachbar aus, obwohl Roland nur ein Abflussrohr reparieren wollte? 2. Fall: Markus wird gegen seinen Willen von seinem Vater in ein Erziehungscamp geschickt. Erlebt er dort die Hölle oder denkt er sich Lügen aus, um sich an dem Erzieher Heiner zu rächen?

