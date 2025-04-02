Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 3Folge 238
43 Min.Ab 12

1. Fall: In der Umkleidekabine kommt es zur ungewollten Peepshow! Denn Stefanie Pluder bemerkt zu spät, dass sie heimlich beobachtet wird. Ihr Freund sieht rot - es kommt zum Showdown im Freibad! 2. Fall: Brand in der Papierfabrik. Kurz nachdem er seine Brandschutzversicherung erhöht hat, brennt die Feuerwerksfabrik von Hans Baum nieder. War es Zufall oder Absicht?

SAT.1
