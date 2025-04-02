Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Hiebe statt Liebe

SAT.1Staffel 3Folge 239
Hiebe statt Liebe

Richterin Barbara Salesch

Folge 239: Hiebe statt Liebe

43 Min.Ab 12

1. Fall: Aus einem Hotline-Flirt wurde blutiger Ernst. Klaus soll Angela nach dem ersten Treffen gegen ihren Willen im Wald gefesselt und blutig geschlagen haben. 2. Fall: Schlägerei aus Eifersucht. Jürgen sieht, wie ein Masseur seiner Freundin Linda in den Tanga greift. Hat er einen Sexualtäter auf frischer Tat ertappt?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

