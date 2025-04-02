Richterin Barbara Salesch
Folge 250: Der Pornoproduzent
43 Min.Ab 12
1. Fall: Max sucht Darstellerinnen für seinen Pornofilm. Bei einem Casting muss Jennifer mit einem Hauptdarsteller Sex für ein Probevideo machen und dafür auch noch zahlen. Seitdem hat sie von dem Produzenten allerdings nichts mehr gehört. 2. Fall: Auf Herz und Nieren. Andreas droht seiner Frau Marlies mit Scheidung, wenn sie ihm nicht eine Niere spendet. Nach der Operation verlässt er sie allerdings und zieht zu seiner Geliebten.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1