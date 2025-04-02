Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Die Todesfahrt

SAT.1Staffel 3Folge 261
Die Todesfahrt

Richterin Barbara Salesch

Folge 261: Die Todesfahrt

43 Min.Ab 12

1. Fall: Eine gefährliche Kurvenfahrt wird für Ben Schiller zur tödlichen Falle! Jetzt muss sich die Witwe wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Wusste wirklich nur sie von den kaputten Bremsen? 2. Fall: Das Wunderkind. Monika Tumbrink ist überzeugt, dass ihr fünfjähriger Sohn Julius ein Genie ist. Der Student Simon soll ihm Englischunterricht geben. Doch der Kleine spricht nur unverständliches Kauderwelsch...

