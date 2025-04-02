Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Tödliche Tabletten

SAT.1Staffel 3Folge 277
Folge 277: Tödliche Tabletten

43 Min.Ab 12

Fall 1: Joachim Baumert stirbt bei einem Autounfall, weil der Fernfahrer Harald ungebremst in seinen Kleinwagen rast. Warum hatte Harald vor der langen Autofahrt starke Schlaftabletten genommen? Fall 2: Gefährlicher Pflegedienst. Blutüberströmt und mit schweren Verletzungen endet für die Krankenpflegerin Doris der Besuch bei ihrem Patienten Peter. Warum hat der Rollstuhlfahrer seine junge Pflegerin mit dem Messer brutal attackiert?

