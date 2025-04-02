Richterin Barbara Salesch
Folge 282: Die Bürgerwehr
43 Min.Ab 12
1. Fall: Junge Männer mit Bomberjacken und Baseballschlägern verbreiten in Frankfurt Angst und Schrecken. Baut sich der Unternehmer Klaus-Jürgen Hartmann eine eigene Bürgerwehr auf? 2. Fall: Mit gebrochenen Fingern endet die Karriere des Pianisten Konstantin Herzog und die Unterrichtsstunde mit Monika Hirsch! Denn die Klavierschülerin soll aus Wut den Deckel zugeschlagen haben!
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1