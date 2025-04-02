Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Vorstellungsgespräch

SAT.1Staffel 3Folge 287
Das Vorstellungsgespräch

Folge 287: Das Vorstellungsgespräch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Ein Immobilienmakler im Zwielicht. Hat Maximilian Benrath wirklich während eines Vorstellungsgespräches versucht, die Bewerberin Manuela Schneider zu vergewaltigen? Fall 2: Der geschickte Kellner. Eigentlich wollten sich Patrick und Korinna bei einem schönen Abendessen verloben. Doch stattdessen schlägt Patrick den ungeschickten Kellner zusammen.

