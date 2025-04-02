Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Die Nebenbuhlerin

SAT.1Staffel 3Folge 289
Die Nebenbuhlerin

Die NebenbuhlerinJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 289: Die Nebenbuhlerin

44 Min.Ab 12

1. Fall: Ausgerechnet von der Frau ihres Liebhabers Enzo wurde Silvia mit dem Auto überfahren. Tragischer Unfall oder bittere Rache? 2. Fall: Sturmfreie Bude. Ein Bild der Verwüstung bietet sich Familie Herth, als sie aus dem Urlaub kommt. Haben die Nachbarn Astrid und Martin Jägert in ihrer Villa heimlich wilde Orgien gefeiert?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen