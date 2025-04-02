Richterin Barbara Salesch
Folge 290: Alte Freunde
43 Min.Ab 12
1. Fall: Erich Roscher hat nach dem Besuch seines Jugendfreundes Hermann mit Sekundenkleber zugeklebte Lippen. Warum sollte Hermann eine solche Wahnsinnstat begehen? 2. Fall: Vom Regen in die Traufe. Der 21-jährige Florian bietet liebeshungrigen Frauen wilden Sex gegen bare Münze. Eine freiwillige Dienstleistung oder wird er von Marion dazu gezwungen, sich an ihre Freundinnen zu verkaufen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1