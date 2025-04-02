Richterin Barbara Salesch
Folge 296: Familiengeheimnisse
44 Min.Ab 12
1. Fall: Silke ist geschockt, als sie ihren Schwager Torsten bei Sexspielen mit seiner Tochter erwischt. Doch Torsten sieht sich als Opfer einer hinterhältigen Lüge. 2. Fall: Harte Jungs. Monatelang hat Tatjana Sass als Prostituierte gearbeitet. Ihr eigener Freund soll sie auf den Strich geschickt haben, um das Geld für sich abzukassieren!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1