Richterin Barbara Salesch
Folge 298: Eine heile Familie
43 Min.Ab 12
1. Fall: Von einer Nachbarin wird die 16-jährige Veronica auf dem Straßenstrich entdeckt. Wird die Schülerin wirklich von ihrem Vater zur Prostitution gezwungen? 2. Fall: Der Kirmesboxer Sergej schlägt so hart zu, dass Alexander Kress zum Pflegefall wird! Nur ein Sportunfall oder das Ergebnis einer hinterhältigen Intrige?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1