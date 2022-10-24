Staffel 1 Folge 10: Der Straf-RichterJetzt kostenlos streamen
Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz
Folge 10: Staffel 1 Folge 10: Der Straf-Richter
10 Min.Folge vom 24.10.2022Ab 6
Darf sich ein Richter vom persönlichen Eindruck eines Angeklagten beeinflussen lassen und ist man sich immer sicher, das richtige Urteil gefällt zu haben? Kein einfacher Job, denn hier wird über die Zukunft von Menschen entschieden. Hr. Dr. Oliver Scheiber, Bezirksrichter für Strafsachen.
