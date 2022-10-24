Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz

Staffel 1 Folge 10: Der Straf-Richter

PULS 4Staffel 1Folge 10vom 24.10.2022
Staffel 1 Folge 10: Der Straf-Richter

Folge 10: Staffel 1 Folge 10: Der Straf-Richter

10 Min.Folge vom 24.10.2022Ab 6

Darf sich ein Richter vom persönlichen Eindruck eines Angeklagten beeinflussen lassen und ist man sich immer sicher, das richtige Urteil gefällt zu haben? Kein einfacher Job, denn hier wird über die Zukunft von Menschen entschieden. Hr. Dr. Oliver Scheiber, Bezirksrichter für Strafsachen.

