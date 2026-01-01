Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz
1 StaffelAb 12
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Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz
Die PULS 24-Chefreporterin Magdalena Punz geht schockierenden Kriminal-Fällen auf den Grund. So persönlich wie nie zeigen sich heimische Ermittler, Anwälte und auch Angehörige von Opfern.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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