Staffel 1 Folge 1: Der Mörder in unsJetzt kostenlos streamen
Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz
Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Der Mörder in uns
10 Min.Folge vom 19.09.2022Ab 12
Warum lieben wir es uns zu gruseln und steckt in jedem von uns etwas Böses? Wie wird ein Mensch zum Mörder? Fr. Dr. Sigrun Roßmanith, forensische Psychiaterin
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Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4