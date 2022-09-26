Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sie gibt Mord-Opfern im Gerichtssaal eine Stimme: Opferanwältin Sonja Aziz schildert im Interview eindrücklich, warum es wichtig ist, die Opfer von Gewalttaten im Gerichtssaal zu vertreten. Fr. Mag. Sonja Aziz, Rechtsanwältin und juristische Prozessbegleiterin mit Fokus auf Familien und Frauen

