Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz

Staffel 1 Folge 3: Verteidigung der Mörder

PULS 4Staffel 1Folge 3vom 26.09.2022
Staffel 1 Folge 3: Verteidigung der Mörder

Staffel 1 Folge 3: Verteidigung der MörderJetzt kostenlos streamen

Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz

Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Verteidigung der Mörder

10 Min.Folge vom 26.09.2022Ab 12

Die Frage stellen sich wohl viele - auch Strafverteidigerin Astrid Wagner bekommt diese Frage immer wieder gestellt. Mit Magdalena Punz spricht sie über die Herausforderungen und die Anfeindungen in ihrem Job. Fr. Dr. Astrid Wagner, renommierte Strafverteidigerin.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz
PULS 4
Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz

Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz

Alle 1 Staffeln und Folgen