Staffel 1 Folge 3: Verteidigung der Mörder
Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Verteidigung der Mörder
10 Min.Folge vom 26.09.2022Ab 12
Die Frage stellen sich wohl viele - auch Strafverteidigerin Astrid Wagner bekommt diese Frage immer wieder gestellt. Mit Magdalena Punz spricht sie über die Herausforderungen und die Anfeindungen in ihrem Job. Fr. Dr. Astrid Wagner, renommierte Strafverteidigerin.
