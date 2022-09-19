Staffel 1 Folge 2: Albtraum MuttermordJetzt kostenlos streamen
Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz
Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Albtraum Muttermord
10 Min.Folge vom 19.09.2022Ab 12
Wie überlebt man den Schmerz wenn der Vater die Mutter ermordet? Wie nach langem Schweigen über das Verbrechen der Kampf gegen Gewalt entsteht. Fr. Alexandra Leitner, Tochter einer durch ihren Ehemann ermordeten Mutter
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4