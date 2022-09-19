Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz

Staffel 1 Folge 2: Albtraum Muttermord

Joyn ATStaffel 1Folge 2vom 19.09.2022
10 Min.Folge vom 19.09.2022Ab 12

Wie überlebt man den Schmerz wenn der Vater die Mutter ermordet? Wie nach langem Schweigen über das Verbrechen der Kampf gegen Gewalt entsteht. Fr. Alexandra Leitner, Tochter einer durch ihren Ehemann ermordeten Mutter

