Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz

Staffel 1 Folge 8: Täter zurück in Freiheit

PULS 4Staffel 1Folge 8vom 10.10.2022
Staffel 1 Folge 8: Täter zurück in Freiheit

Staffel 1 Folge 8: Täter zurück in FreiheitJetzt kostenlos streamen

Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz

Folge 8: Staffel 1 Folge 8: Täter zurück in Freiheit

10 Min.Folge vom 10.10.2022Ab 12

Wie arbeitet man mit Menschen, die ihr halbes Leben im Gefängnis waren? Schaffen diese Menschen den Weg zurück in die Freiheit und was sind die Herausforderungen? Hr. Jürgen Kaiser, Leiter des Bereichs Sozialarbeit beim Verein „NeuStart“

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz
PULS 4
Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz

Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz

Alle 1 Staffeln und Folgen