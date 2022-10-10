Staffel 1 Folge 8: Täter zurück in FreiheitJetzt kostenlos streamen
Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz
Folge 8: Staffel 1 Folge 8: Täter zurück in Freiheit
10 Min.Folge vom 10.10.2022Ab 12
Wie arbeitet man mit Menschen, die ihr halbes Leben im Gefängnis waren? Schaffen diese Menschen den Weg zurück in die Freiheit und was sind die Herausforderungen? Hr. Jürgen Kaiser, Leiter des Bereichs Sozialarbeit beim Verein „NeuStart“
