Staffel 1 Folge 6: Missbrauch als Kind

PULS 4Staffel 1Folge 6vom 03.10.2022
Staffel 1 Folge 6: Missbrauch als Kind

10 Min.Folge vom 03.10.2022Ab 12

Kinderschutz muss oberste Priorität haben, da sind sich alle einig. Aber wird wirklich alles getan, um unsere Kinder zu schützen? Wie arbeitet man therapeutisch mit Kindern, denen schreckliches widerfahren ist. Fr. Mag. Hedwig Wölfl, Leiterin des Vereins „die möwe“

PULS 4
