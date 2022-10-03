Staffel 1 Folge 6: Missbrauch als KindJetzt kostenlos streamen
Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz
Folge 6: Staffel 1 Folge 6: Missbrauch als Kind
10 Min.Folge vom 03.10.2022Ab 12
Kinderschutz muss oberste Priorität haben, da sind sich alle einig. Aber wird wirklich alles getan, um unsere Kinder zu schützen? Wie arbeitet man therapeutisch mit Kindern, denen schreckliches widerfahren ist. Fr. Mag. Hedwig Wölfl, Leiterin des Vereins „die möwe“
Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4