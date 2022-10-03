Staffel 1 Folge 5: Suizid nach CybermobbingJetzt kostenlos streamen
Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz
Folge 5: Staffel 1 Folge 5: Suizid nach Cybermobbing
10 Min.Folge vom 03.10.2022Ab 12
Suizid mit nur 13 Jahren. Wie sehr das Kind fehlt und sich das Leben durch so ein Verbrechen verändert. Es sind berührende Einblicke in den Kampf einer Mutter für einen sichereren Umgang von Kindern im Internet. Fr. Michaela Horn, Mutter eines durch Cybermobbing zum Suizid getriebenen Sohns.
