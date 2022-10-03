Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz

Staffel 1 Folge 5: Suizid nach Cybermobbing

PULS 4Staffel 1Folge 5vom 03.10.2022
Staffel 1 Folge 5: Suizid nach Cybermobbing

Staffel 1 Folge 5: Suizid nach CybermobbingJetzt kostenlos streamen

Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz

Folge 5: Staffel 1 Folge 5: Suizid nach Cybermobbing

10 Min.Folge vom 03.10.2022Ab 12

Suizid mit nur 13 Jahren. Wie sehr das Kind fehlt und sich das Leben durch so ein Verbrechen verändert. Es sind berührende Einblicke in den Kampf einer Mutter für einen sichereren Umgang von Kindern im Internet. Fr. Michaela Horn, Mutter eines durch Cybermobbing zum Suizid getriebenen Sohns.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz
PULS 4
Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz

Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz

Alle 1 Staffeln und Folgen