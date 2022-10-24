Staffel 1 Folge 9: Tochter vermisstJetzt kostenlos streamen
Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz
Folge 9: Staffel 1 Folge 9: Tochter vermisst
10 Min.Folge vom 24.10.2022Ab 12
Von der verzweifelten Suche nach der Tochter- diese ist seit einigen Jahren vermisst. Mittlerweile muss davon ausgegangen werden, dass sie nicht mehr lebt und ermordet wurde. Doch es fehlt die Leiche. Ohne diese, wird der Tod von Jenny Scharinger wohl nie aufgeklärt und die Familie aus NÖ kann nicht abschließen. Fr. Brigitta Scharinger, Mutter einer seit vier Jahren vermissten Tochter.
