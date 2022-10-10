Staffel 1 Folge 7: Mord-Ermittler im DienstJetzt kostenlos streamen
Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz
Folge 7: Staffel 1 Folge 7: Mord-Ermittler im Dienst
10 Min. Folge vom 10.10.2022 Ab 12
Wie überführt man einen Mörder und gibt es Fälle, die einen nicht mehr loslassen? Wie ermittelt man nach einem Mord die Verdächtigen und wie bringt man sie dazu ein Geständnis abzulegen. Hr. Dr. Ernst Geiger, ehemaliger Strafermittler
