Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz

Staffel 1 Folge 7: Mord-Ermittler im Dienst

PULS 4
Staffel 1
Folge 7
vom 10.10.2022
10 Min.
Ab 12

Wie überführt man einen Mörder und gibt es Fälle, die einen nicht mehr loslassen? Wie ermittelt man nach einem Mord die Verdächtigen und wie bringt man sie dazu ein Geständnis abzulegen. Hr. Dr. Ernst Geiger, ehemaliger Strafermittler

