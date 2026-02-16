Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 19vom 16.02.2026
Der mehrsprachige Redewettbewerb SAG’S MULTI! ist eine Plattform für junge Menschen, ihre Gedanken in Verbindung mit ihrer Mehrsprachigkeit und Internationalität vor Publikum zur präsentieren. Sendungshinweis: SAG'S MULTI!, 18. Februar 2026, 03.39 Uhr in ORF III

