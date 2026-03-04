SAG'S MULTI! aus OberösterreichJetzt kostenlos streamen
SAG'S MULTI
Folge 32: SAG'S MULTI! aus Oberösterreich
183 Min.Folge vom 04.03.2026
Der mehrsprachige Redewettbewerb SAG’S MULTI! ist eine Plattform für junge Menschen, ihre Gedanken in Verbindung mit ihrer Mehrsprachigkeit und Internationalität vor Publikum zur präsentieren. Sendungshinweis: SAG'S MULTI!, 6. März 2026, 03.40 Uhr in ORF III
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