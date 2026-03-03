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SAG'S MULTI

SAG'S MULTI! aus Salzburg

ORF IIIStaffel 1Folge 31vom 03.03.2026
SAG'S MULTI! aus Salzburg

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SAG'S MULTI

Folge 31: SAG'S MULTI! aus Salzburg

161 Min.Folge vom 03.03.2026

Der mehrsprachige Redewettbewerb SAG’S MULTI! ist eine Plattform für junge Menschen, ihre Gedanken in Verbindung mit ihrer Mehrsprachigkeit und Internationalität vor Publikum zur präsentieren. Sendungshinweis: SAG'S MULTI!, 5. März 2026, 04.00 Uhr in ORF III

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