SAG'S MULTI! aus dem BurgenlandJetzt kostenlos streamen
SAG'S MULTI
Folge 22: SAG'S MULTI! aus dem Burgenland
234 Min.Folge vom 18.02.2026
Der mehrsprachige Redewettbewerb SAG’S MULTI! ist eine Plattform für junge Menschen, ihre Gedanken in Verbindung mit ihrer Mehrsprachigkeit und Internationalität vor Publikum zur präsentieren. Sendungshinweis: SAG'S MULTI!, 20. Februar 2026, 03.20 Uhr in ORF III
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