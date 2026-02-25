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SAG'S MULTI

SAG'S MULTI! aus Südtirol

ORF IIIStaffel 1Folge 26vom 25.02.2026
SAG'S MULTI! aus Südtirol

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SAG'S MULTI

Folge 26: SAG'S MULTI! aus Südtirol

158 Min.Folge vom 25.02.2026

Der mehrsprachige Redewettbewerb SAG’S MULTI! ist eine Plattform für junge Menschen, ihre Gedanken in Verbindung mit ihrer Mehrsprachigkeit und Internationalität vor Publikum zur präsentieren. Sendungshinweis: SAG'S MULTI!, 27. Februar 2026, 03.25 Uhr in ORF III

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