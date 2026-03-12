SAG'S MULTI! aus NiederösterreichJetzt kostenlos streamen
SAG'S MULTI
Folge 38: SAG'S MULTI! aus Niederösterreich
230 Min.Folge vom 12.03.2026
Der mehrsprachige Redewettbewerb SAG’S MULTI! ist eine Plattform für junge Menschen, ihre Gedanken in Verbindung mit ihrer Mehrsprachigkeit und Internationalität vor Publikum zur präsentieren. Sendungshinweis: SAG'S MULTI!, 14. März 2026, 03.00 Uhr in ORF III
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