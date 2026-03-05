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SAG'S MULTI

SAG'S MULTI-Redewettbewerb: Salzburg

ORF IIIStaffel 1Folge 33vom 05.03.2026
SAG'S MULTI-Redewettbewerb: Salzburg

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SAG'S MULTI

Folge 33: SAG'S MULTI-Redewettbewerb: Salzburg

101 Min.Folge vom 05.03.2026

Der mehrsprachige Redewettbewerb "SAG’S MULTI!" ist eine Plattform für junge Menschen, ihre Gedanken in Verbindung mit ihrer Mehrsprachigkeit und Internationalität vor Publikum zur präsentieren.

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